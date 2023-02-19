Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 81 milyon 389 bin 790 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 78 bin 385 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 790 lira 11 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 543 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 329 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 250 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 201 milyon 471 bin 84 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 195 milyon 607 bin 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.