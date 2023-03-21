Tarımsal girdi fiyat endeksinde büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %95,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %118,18 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %5,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %9,62 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %95,54, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %99,13 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %40,24 ile makine bakım masrafları ve %46,16 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %117,25 ile hayvan yemi ve %115,38 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi



Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,81 ile enerji ve yağlar ve %2,94 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %35,17 ile diğer mal ve hizmetler ve %21,45 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %4,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.