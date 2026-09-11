TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi: Dolar ve faiz tahmini de belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,57'ye gerilerken, 12 ay sonrası kur tahmini 58,60 TL'ye çıktı. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,0'a geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirilen Eylül 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.
Ankette yıl sonu ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yükseliş görülürken, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,43 seviyesinden yüzde 29,61'e yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,69'dan yüzde 23,70'e çıkarken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,03'ten yüzde 18,32'ye yükseldi.
12 ay sonrası için beklentiler yüzde 23-26 aralığında yoğunlaştı
Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde TÜFE'nin yüzde 36,40 olasılıkla yüzde 20,00-22,99, yüzde 47,05 olasılıkla yüzde 23,00-25,99 ve yüzde 11,21 olasılıkla yüzde 26,00-28,99 aralığında gerçekleşeceği öngörüldü.
Nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 55,74'ünün 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,00-25,99 aralığında yer aldı.
24 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 18,32
24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde ise TÜFE'nin yüzde 30,89 olasılıkla yüzde 14,00-16,99, yüzde 35,26 olasılıkla yüzde 17,00-19,99 ve yüzde 19,18 olasılıkla yüzde 20,00-22,99 aralığında artış göstereceği tahmin edildi.
Nokta tahminlerde katılımcıların yüzde 37,74'ünün beklentisinin yüzde 17,00-19,99 aralığında olduğu görüldü.
Politika faizi beklentisi yüzde 37
Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 40,00 seviyesinden yüzde 37,00'ye geriledi.
Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi de yüzde 37,00 olarak kaydedildi.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi geriledi
Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi önceki anket dönemindeki 51,66 TL'den 51,57 TL'ye geriledi.
Buna karşılık 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 57,43 TL'den 58,60 TL'ye yükseldi.
Büyüme beklentileri aşağı çekildi
Katılımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3,0'a geriledi.
2027 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemindeki yüzde 4,0 seviyesinden yüzde 3,9'a indirildi.