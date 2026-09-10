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Merkez Bankası'nın rezervleri 4 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 4 Eylül haftasında yüzde 2,1 azalarak 184,2 milyar dolara geriledi. Net rezervler 65,6 milyar dolar, swap hariç net rezervler ise 53,4 milyar dolar oldu.

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Merkez Bankası'nın rezervleri 4 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Eylül 2026 ile sona eren haftaya ilişkin rezerv verilerini açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,1 azalarak 184,2 milyar dolara geriledi. Resmi rezervler önceki hafta 188,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde yüzde 2,8 düşüş

TCMB verilerine göre, döviz varlıkları söz konusu haftada 70,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Altın cinsinden rezerv varlıkları ise haftalık bazda yüzde 2,8 azalarak 113,8 milyar dolara indi.

Net rezervler 65,6 milyar dolara indi

Merkez Bankası'nın net rezervlerinde de gerileme kaydedildi. Bir önceki hafta 66,6 milyar dolar olan net rezervler, 4 Eylül haftasında 65,6 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 55,9 milyar dolardan 53,4 milyar dolara geriledi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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