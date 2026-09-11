Cari işlemler hesabı temmuzda 36 milyon dolar fazla verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Temmuz 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı 36 milyon dolar fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı temmuzda 5 milyar 579 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık cari açık 40,7 milyar dolar

Yıllıklandırılmış verilere göre cari işlemler açığı temmuz itibarıyla yaklaşık 40,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 77,2 milyar dolara ulaştı.

Hizmetler dengesi yıllıklandırılmış bazda 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 25,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolar açık verdi.

Turizmden yaklaşık 6 milyar dolarlık net gelir

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler temmuz ayında 8 milyar 228 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 893 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 5 milyar 968 milyon dolar net gelir elde edildi.

Portföy yatırımlarına 5,8 milyar dolarlık giriş

Portföy yatırımları temmuz ayında 5 milyar 841 milyon dolar net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 969 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 2 milyar 368 milyon dolar net alım gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında yabancı yatırımcılar bankaların ihraçlarından net 914 milyon dolar, Genel Hükümet ihraçlarından ise net 1 milyar 710 milyon dolarlık alım yaptı. Diğer sektörlerin ihraçlarında 172 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlarda 514 milyon dolarlık net giriş

Temmuz ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net giriş 514 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 1 milyar 154 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında yurt içi yerleşikler yurt dışında 169 milyon dolarlık alım yaparken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki net gayrimenkul alımları 322 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar ve diğer sektörler net kredi kullandı

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar temmuzda 1 milyar 713 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 998 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Genel Hükümet ise 130 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları toplam 1 milyar 679 milyon dolar arttı. Bunun 74 milyon doları Türk lirası, 1 milyar 605 milyon doları yabancı para cinsinden mevduatlardan kaynaklandı.

Resmi rezervlerde temmuz ayında 14 milyar 252 milyon dolarlık net artış kaydedildi.