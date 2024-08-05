TEPAV: Alınan tedbirlere rağmen yıl sonu bütçe açığı düşmüyor

TEPAV Bütçe İzleme Bülteni’nin üçüncü sayısı yayımlandı. 2024 yılının ilk yarısındaki verilerin dikkate alınarak yapıldığı değerlendirmede, Merkezi Yönetim Bütçesinin (MYB) 747 milyar TL açık verdiği belirtilerek alınan harcama tedbirlerine ve vergi düzenlemelerine rağmen yıl sonunda MYB’nin GSYH’nin yüzde 6,2’si oranında açık verebileceğine dikkat çekildi.

Bültende, vergi kanunlarına yönelik temmuz ayında yasalaşan Birinci Vergi Paketi kapsamında öngörülen değişikliklerin mali etkisinin 2024 yılı için sınırlı seviyede kalacağı hesaplanırken mayıs ayında açıklanan tasarruf ve verimlilik paketi kapsamındaki tedbirler kapsamındaki bütçe harcamalarında kayda değer bir sınırlamanın olmadığı tespiti de yer aldı.

Bu bağlamda yılın geri kalan kısmında hem harcama hem de gelir tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi ve mali sıkılaşmaya yönelik ilave adımlar atılması gerektiğinin altı çizildi.

Bütçe ve borçlanma ilişkisinin güçlendirilmesi gerekiyor

Bültende, 2023 yılının aynı döneminde 469 milyar TL olan iç borçlanmanın 2024 yılında yüzde 133,6 oranında artış göstererek 1,1 trilyon TL’ye ulaştığına dikkat çekilirken bu dönemde 174 milyar TL gibi nispeten yüksek bir kasa-banka kullanımı yapılarak iç borçlanma miktarının daha da fazla artmasının önüne geçildiği, ancak 2023’ten devreden emanetler nedeniyle borçlanmanın baskı altında olduğu ifade edildi.