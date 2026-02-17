TEPAV: Kayıtlı istihdamda dört ayda 574 bin kayıp

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri temel alınarak hazırlanan Kasım 2025 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil toplam sigortalı çalışan sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 79 bin 782 azalarak 25 milyon 936 bine düştü.

Toplam istihdamın yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,9 artarken, aylık bazda yüzde 0,6 geriledi. Esnaf ve çiftçi grubunda sigortalı sayısı yıllık yüzde 5,7 artış gösterirken, alt kırılımlarda çiftçi sayısındaki güçlü yıllık artışa karşın esnaf sayısında düşüş dikkat çekti. Kamu sektöründe ise istihdam yıllık bazda sınırlı artış gösterdi.

Giyim ve tekstilde sert kayıp

Kasım ayında 88 alt sektörün 39’unda sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda azaldı. En fazla istihdam kaybı 86 bin 513 kişi ile giyim eşyaları imalatında yaşanırken, bu sektörü tekstil ürünleri imalatı ve büro destek faaliyetleri izledi. Oransal olarak en hızlı gerileme bilgi hizmet faaliyetlerinde görüldü.

Buna karşılık, istihdam artışının en güçlü olduğu sektör 138 bin 887 kişi ile bina inşaatı oldu. Perakende ticaret, eğitim ve yiyecek-içecek hizmetleri de istihdamın arttığı başlıca alanlar arasında yer aldı.

Ankara’da artış, İstanbul’da düşüş

İstihdam artışının en yüksek olduğu il 84 bin 268 kişi ile Ankara olurken, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş da artış kaydeden iller arasında yer aldı. Yıllık bazda en fazla istihdam kaybı ise 28 bin 721 kişi ile İstanbul’da gerçekleşti.

Kadın istihdamında eğitim ve ticaret öne çıktı

Kasım 2025’te kadın istihdamı en fazla eğitim, perakende ticaret ve yiyecek-içecek hizmetleri sektörlerinde arttı. Oransal olarak ise programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, kadın istihdamının en hızlı yükseldiği sektör oldu.