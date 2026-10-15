Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyonu aştı: Kullanım tercihleri değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Buna göre, eylül ayında 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e ulaştı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 18 azaldı.

Trafiğe kayıtlarda motosiklet ilk sırada

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini motosiklet, yüzde 40'ını otomobil, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 72,4, otobüste yüzde 18,8, minibüste yüzde 2,9 ve traktörde yüzde 1,1 arttı. Aynı dönemde motosiklette yüzde 11,1, kamyonda yüzde 5,1, otomobilde yüzde 2,6 ve kamyonette yüzde 1,5 azalış yaşandı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise en belirgin düşüş yüzde 38,2 ile minibüste gerçekleşti. Minibüsü yüzde 21,4 ile traktör, yüzde 19,9 ile otomobil ve yüzde 18,4 ile motosiklet takip etti.

Trafikteki araç sayısı 35 milyonu geçti

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,9, kamyonetlerin payı yüzde 14,2 olarak kaydedildi. Traktörler yüzde 6,7, kamyonlar yüzde 3, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,3 pay aldı.

Eylül ayında yaklaşık 1 milyon taşıt el değiştirdi

Eylül ayında toplam 957 bin 197 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,3'ünü otomobiller, yüzde 13,8'ini kamyonetler ve yüzde 11,3'ünü motosikletler oluşturdu.

Diğer taşıt türlerinde ise traktörlerin payı yüzde 3, kamyonların yüzde 2, minibüslerin yüzde 1,9, otobüslerin yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,2 oldu.

Dokuz ayda 1,5 milyon taşıtın kaydı yapıldı

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 1 milyon 503 bin 161 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,9 artışla 49 bin 209'a yükseldi. Böylece yılın ilk dokuz ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 453 bin 952 arttı.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı dikkat çekti

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 otomobilin yüzde 40,8'ini benzinli, yüzde 31,8'ini hibrit, yüzde 18,6'sını elektrikli, yüzde 7,4'ünü dizel ve yüzde 1,4'ünü LPG'li araçlar oluşturdu. Böylece yılın ilk dokuz ayında trafiğe kaydedilen otomobiller arasında hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı yüzde 50,4'e ulaştı.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 115 bin 875 otomobilin ise yüzde 32'sinin dizel, yüzde 31'inin benzinli, yüzde 29,1'inin LPG'li, yüzde 5,1'inin hibrit ve yüzde 2,7'sinin elektrikli olduğu belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,2 olarak açıklandı.

En çok küçük motor hacimli otomobiller tercih edildi

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,9'unu 1300 ve altı motor silindir hacmine sahip araçlar oluşturdu. Bu grubu yüzde 16,9 ile 1401-1500, yüzde 13,9 ile 1501-1600, yüzde 11 ile 1301-1400 ve yüzde 7,8 ile 1601-2000 motor hacmine sahip otomobiller takip etti. Motor hacmi 2001 ve üzeri olan otomobillerin payı ise yüzde 0,9 olarak kaydedildi.

Türkiye'nin otomobil tercihi gri renkten yana

Yılın ilk dokuz ayında trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 otomobilin 275 bin 942'si gri renkli oldu. Böylece gri otomobiller yüzde 41,5 payla ilk sırada yer aldı.

Griyi yüzde 25,4 ile beyaz, yüzde 12,1 ile siyah, yüzde 9,9 ile mavi ve yüzde 5,8 ile yeşil takip etti. Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renklerden oluştu.