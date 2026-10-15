Ücretli çalışan sayısı 16,4 milyonu aştı: Sanayide düşüş sürüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588 kişiye ulaştı.

Geçen yılın ağustos ayında 16 milyon 89 bin 37 kişi olan ücretli çalışan sayısı, bir yıllık dönemde 320 bin 551 kişi arttı.

Sanayide çalışan sayısı geriledi

Ücretli çalışan sayısının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, sanayi sektöründeki düşüş dikkat çekti. Ağustos ayında sanayide ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,3 artış kaydedildi.

Böylece sanayi sektöründe yıllık bazda istihdam kaybı yaşanırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplam ücretli çalışan sayısındaki artışı destekledi.

Aylık bazda değişim yaşanmadı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişmedi.

Sektörel bazda ise farklılıklar görüldü. Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzdesel olarak değişim yaşanmadı. Ticaret-hizmet sektöründe ise ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 arttı.