TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı: İhracat ve ithalat miktarı azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre, ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 8,5, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 13,7 arttı. Aynı dönemde ihracat ve ithalat miktar endekslerinde düşüş kaydedilirken dış ticaret haddi 90,0 seviyesine geriledi.

İhracat birim değerinde yüzde 8,5 artış

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 47,1 ve gıda, içecek ile tütün hariç imalat sanayinde yüzde 5,1 artış gösterdi.

İhracat miktarı geriledi

İhracat miktar endeksi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı.

Bu dönemde gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 1,9, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 19,3 artış yaşandı. Buna karşılık yakıt ihracatı miktar endeksi yüzde 20,0, imalat sanayi miktar endeksi ise yüzde 4,5 geriledi.

İthalat birim değerinde çift haneli yükseliş

İthalat birim değer endeksi, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 arttı.

Sektörel verilere bakıldığında, ithalat birim değer endeksi yakıtlarda yüzde 35,9, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 12,5 ve imalat sanayinde yüzde 7,5 yükseldi. Gıda, içecek ve tütün grubunda ise yüzde 4,2 düşüş kaydedildi.

İthalat miktarında yüzde 2,8 düşüş

Ağustos ayında ithalat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 36,2, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 8,3 arttı. Yakıtlarda yüzde 1,6, imalat sanayinde ise yüzde 0,5 azalış gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler açıklandı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi temmuz ayında 143,6 seviyesindeyken ağustosta yüzde 1,0 artarak 145,0'a çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi ise geçen yılın ağustos ayındaki 141,1 seviyesinden yüzde 0,4 düşüşle 140,5'e indi.

İthalat tarafında ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış miktar endeksi temmuzdaki 114,6 seviyesinden ağustosta yüzde 2,5 azalarak 111,7'ye geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 2,8 düşerek 109,6'dan 106,5'e indi.

Dış ticaret haddi 90 seviyesine geriledi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranlanmasıyla hesaplanan dış ticaret haddi, ağustos ayında yıllık bazda 4,3 puan düştü.

Geçen yılın aynı ayında 94,3 olan dış ticaret haddi, Ağustos 2026'da 90,0 olarak kaydedildi.