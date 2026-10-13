TÜİK açıkladı: Tavuk yumurtası üretiminde yüzde 21,4’lük artış

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla kesilen tavuk sayısında da yüzde 1,6 artış kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 yükseldi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretimi yüzde 1,4'er arttı.

Aylık verilerde ise tavuk eti üretiminde düşüş görüldü. Temmuzda 251 bin 861 ton olan üretim, ağustosta yüzde 5,6 azalarak 237 bin 749 tona indi.

Tavuk yumurtası üretimi ise aylık bazda yükseldi. Temmuzda 1 milyar 904 milyon 42 bin adet olan üretim, ağustosta yüzde 7,1 artarak 2 milyar 40 milyon 54 bin adede çıktı.