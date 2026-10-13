Dünya borsalarında satış dalgası: Teknoloji hisseleri çakıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yükselen jeopolitik tansiyon ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan değer kayıplarının etkisiyle karışık bir görünüm sergiliyor.

Yapay zeka sektörüne yönelik kaygıların yeniden gündeme gelmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini azaltıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Bu durum hiç iyi değil." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında sağlanan enerji ateşkesinin "her iki taraftan da" ihlal edildiğini öne sürerken, anlaşmanın halen yürürlükte olduğunu savundu.

Çinli çip üreticisinin ilerlemesi teknoloji hisselerini baskıladı

Çin merkezli çip üreticisi CXMT'nin çip geliştirme çalışmalarında önemli ilerleme sağladığına yönelik haberler, küresel teknoloji şirketlerinin hisselerinde satışların hızlanmasına yol açtı.

Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen para politikası mesajları da izleniyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 hedefine yeniden ulaşabilmesi için kısıtlayıcı para politikası duruşunun sürdürülmesinin uygun olacağını belirtti.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan gerileyerek yüzde 5,20 seviyesine indi. Son dönemdeki düşüşe rağmen tahvil getirileri yüksek seviyelerini koruyor.

Yatırımcıların odağında ise bu hafta açıklanacak ABD banka bilançoları bulunuyor. Bilançolarda, tahvil faizlerindeki yükselişin kredi büyümesine, finansman giderlerine ve bankaların anlaşma faaliyetlerine nasıl yansıdığına ilişkin işaretler aranacak.

Petrol yüksek seviyelerde, altın yükselişte

Dün 102,6 seviyesine ulaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek değerini kaydeden dolar endeksi, bugün 102,4 düzeyinde dengelendi.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 gerileyerek 105,7 dolara indi. Ancak Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor.

Dolar endeksi ve petrol fiyatlarındaki sınırlı düşüşün desteğiyle altın fiyatlarında ise yukarı yönlü hareket görüldü. Altının ons fiyatı yüzde 0,6 artarak 4 bin 198 dolara yükseldi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseltti. IMF raporunda Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,7, 2027'de ise yüzde 3,6 büyüyeceği öngörüldü.

Wall Street'te teknoloji hisseleri geriledi

New York borsasında dün endeksler farklı yönlerde hareket ederken, teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış baskısı öne çıktı.

Micron Technology hisseleri yüzde 4, Nvidia yüzde 1,3, Broadcom yüzde 1,9 ve AMD yüzde 2,3 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni işlem gününe karışık bir görünümle başladı.

Avrupa borsalarında alıcılı seyir

Avrupa pay piyasalarında dün şirket bilançolarının güçlü gelebileceğine yönelik beklentilerle yükselişler kaydedildi.

Alman Nordex Group'un hisseleri, şirketin aldığı siparişlerin piyasa beklentilerini aşmasının ardından yüzde 3,9 prim yaptı.

Almanya'da savunma sanayisi şirketlerine yönelik alımlar da dikkati çekti. Rheinmetall hisseleri yüzde 2,5 yükselerek DAX endeksinde günün en fazla değer kazanan hissesi oldu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen ise üçüncü çeyrekte küresel araç teslimatlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 azalarak 1,89 milyona düştüğünü açıkladı.

Buna rağmen Avrupa Birliği ve Çin'in hibrit araç ithalatına yıllık 350 bin adetlik kota getirmesi ve ticaret savaşına ilişkin risklerin hafiflemesiyle Volkswagen hisseleri yüzde 0,6 yükseldi.

Dünkü işlemlerde Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,76, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,99, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,38 ve İtalya'nın FTSE MIB endeksi yüzde 0,58 artış gösterdi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.

Asya piyasalarında teknoloji kaynaklı sert satışlar

ABD borsalarında teknoloji hisselerine yönelen satış dalgası Asya piyasalarına da yansıdı.

Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 10,6, Samsung Electronics yüzde 8,4 ve LG Innotek yüzde 8,6 geriledi.

Bölgedeki makroekonomik verilerde ise Japonya'nın üretici enflasyonundaki yavaşlama öne çıktı.

Japonya'da eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 0,3 düşerken yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi.

Ağustos ayında üretici fiyatları aylık yüzde 0,2 gerilemiş, yıllık yüzde 7,6 artmıştı. Eylül ayındaki yavaşlamada Japon yeninin dolar karşısında değer kazanması etkili oldu.

Bu gelişmelerin ardından kapanışa yakın işlemlerde Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 6,6, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Yurt içinde dün satışların ağırlık kazandığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 12.150,67 puandan kapandı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay hareket etti.

Dolar/TL kuru dün önceki kapanış seviyesinin hafif üzerinde, 49,2918'den günü tamamladı. Kur, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 49,3600 seviyesinden işlem gördü.

Erdoğan'dan sermaye piyasalarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, fon soruşturmalarına ilişkin kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesiyle ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, yapılacak ilave düzenlemelerle sermaye piyasalarının bu tür olumsuzluklara karşı daha dirençli hale getirileceğini ve piyasa işleyişinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulacağını vurguladı.

Piyasaların odağında cari işlemler verisi var

Analistler, bugün Türkiye'de açıklanacak ödemeler dengesi istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak ADP haftalık özel sektör istihdam verileri ile ikinci el konut satışları yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri destek, 12.300 ve 12.400 puan seviyeleri ise direnç olarak değerlendiriliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 502,9 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin cari açık tahmini ise 48 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.