TROY logolu kartların kullanımı 7 kat arttı

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile bu yılın temmuz ayında yapılan alışveriş işlem hacmi, 2022'nin aynı dönemine göre yaklaşık 7 kat artarak 17,9 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nakit çekim işlemleri de dahil edildiğinde TROY logolu kartlarla yapılan toplam işlem tutarı 25 milyar TL oldu.

TROY logolu kart sayısı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 15 milyona yaklaştı.