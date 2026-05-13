TÜİK açıkladı: İhracatta fiyat arttı, miktar düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksleri verilerine göre, 2026 yılı mart ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Alt kalemler incelendiğinde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, ham maddelerde yüzde 15,4, yakıtlarda yüzde 33,3 ve imalat sanayinde yüzde 10,2 artış görüldü.

Aynı dönemde ihracat miktar endeksi ise yüzde 16,7 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7, ham maddelerde yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 23,5 ve imalat sanayinde yüzde 14,8 düşüş kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,3 arttı

Mart ayında ithalat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde yüzde 1 ve imalat sanayinde yüzde 4,9 artış gerçekleşirken, yakıtlarda yüzde 2,7 düşüş yaşandı.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 1,8 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7, ham maddelerde yüzde 8,7 ve imalat sanayinde yüzde 5,4 artış görülürken, yakıtlarda yüzde 0,5 gerileme oldu.

Arındırılmış endekslerde ihracat geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi şubatta 138,2 seviyesindeyken mart ayında yüzde 4,7 düşüşle 131,7’ye indi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi geçen yılın mart ayında 170,8 seviyesinde bulunurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,3 azalışla 139,5 oldu.

İthalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride şubatta 128,1 seviyesindeyken mart ayında yüzde 2,5 artarak 131,3’e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ithalat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Dış ticaret haddinde yükseliş

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı mart ayında 87,6 seviyesindeyken 2026 yılı mart ayında 4,9 puan artışla 92,5’e yükseldi.