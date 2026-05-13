TÜİK açıkladı: Yumurtа üretiminde çift haneli artış
TÜİK'in açıkladığı mart ayı kümes hayvancılığı verilerine göre, tavuk yumurtası üretiminde güçlü artış yaşandı. Yumurtа üretimi yıllık bazda yüzde 17,6 yükselerek 1,92 milyar adedi aşarken, tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısında da artış kaydedildi. Mart ayında tavuk eti üretimi 232 bin tonun üzerine çıkarken, yılın ilk çeyreğinde hem yumurta hem de tavuk eti üretimindeki yükseliş sürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı.
Verilere göre, mart ayında tavuk yumurtası üretiminde çift haneli artış kaydedilirken, tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısında da yükseliş görüldü.
Yumurta üretiminde güçlü artış
TÜİK verilerine göre mart ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adede ulaştı.
Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan yumurta üretimi, martta aylık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi.
Ocak-mart döneminde ise tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 yükseldi.
Tavuk eti üretimi arttı
Mart ayında tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı ise yüzde 4,1 yükseldi.
Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi, mart ayında yüzde 1,9 artarak 232 bin 63 tona çıktı.
Yılın ilk üç ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarken, kesilen tavuk sayısında da yüzde 4,3’lük yükseliş gerçekleşti.