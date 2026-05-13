TÜİK açıkladı: Yumurtа üretiminde çift haneli artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, mart ayında tavuk yumurtası üretiminde çift haneli artış kaydedilirken, tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısında da yükseliş görüldü.

Yumurta üretiminde güçlü artış

TÜİK verilerine göre mart ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adede ulaştı.

Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan yumurta üretimi, martta aylık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi.

Ocak-mart döneminde ise tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 yükseldi.

Tavuk eti üretimi arttı

Mart ayında tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı ise yüzde 4,1 yükseldi.

Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi, mart ayında yüzde 1,9 artarak 232 bin 63 tona çıktı.

Yılın ilk üç ayında tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarken, kesilen tavuk sayısında da yüzde 4,3’lük yükseliş gerçekleşti.