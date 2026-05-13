Almanya toptan eşya fiyatları Nisan 2026'da zirve yaptı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından çarşamba günü yayımlanan verilere göre, Almanya toptan eşya fiyat endeksi Nisan 2026 döneminde yıllık bazda yüzde 6,3 oranında arttı. Mart ayındaki yüzde 4,1'lik artışı geride bırakan bu yükseliş, Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en hızlı artış oldu.

Orta Doğu'da devam eden savaşın enerji ve ham madde maliyetleri üzerindeki baskısı, fiyat artışlarının temel itici gücü olarak kaydedildi.

Petrol ürünleri toptan eşya fiyatları üzerinde baskı kuruyor

Yıllık bazdaki keskin yükselişin ana kaynağı, madeni yağ ürünleri fiyatlarında gözlenen yüzde 37,3'lük artış oldu. Aynı dönemde demir dışı cevherler, metaller ve yarı mamul metal ürünlerinin fiyatları yüzde 40,2 oranında yükseldi.

Buna karşın, gıda grubunda yer alan süt, süt ürünleri, yumurta ve yemeklik sıvı yağ fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 oranında gerileme gösterdi.

Almanya devlet tahvili faizleri zirve seviyelerini koruyor

Piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafının yıl sonuna kadar enerji şoku kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği beklentisi güçlendi. Almanya 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 3,10 seviyesinde yatay seyrederken, politika faizine duyarlı olan 2 yıl vadeli tahvillerin getirisi yüzde 2,70 olarak kaydedildi.

Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimin sıkılaşması, küresel enflasyon endişelerini canlı tutmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, ECB'nin mevduat faiz oranının yıl sonuna kadar mevcut yüzde 2 seviyesinden yüzde 2,75 seviyesine çıkacağını öngörüyor. Gelecek ay yapılacak bir faiz hamlesine dair beklentiler yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Bölgesel bazda İtalya 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,83 seviyesine gerilerken, Almanya ile olan getiri farkı 73,5 baz puana düştü. Veriler, enerji maliyetlerindeki oynaklığın üretim ve tedarik zinciri maliyetlerini yukarı çekmeye devam ettiğini gösterdi.