TÜİK: Süt toplama yüzde 0,5 azaldı, yoğurt üretimi yüzde 7 arttı

TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri ağustosta 933 bin ton inek sütü topladı; içme sütü üretimi yüzde 4 arttı.

Toplanan süt miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalırken, Ocak–Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artış gösterdi.

Bir önceki ay 946 bin 158 ton olan süt miktarı ise ağustos’ta aylık bazda yüzde 1,4 düşüşle 933 bin tona geriledi.

Süt ürünlerinde üretim artışı sürüyor

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 0,7 azaldı, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,8, yoğurt üretimi yüzde 7, içme sütü üretimi yüzde 6, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,8 arttı.

Ocak–Ağustos döneminde ise yıllık bazda artış oranları şöyle gerçekleşti:

İnek peyniri yüzde 1,7, ayran ve kefir yüzde 8,3, yoğurt yüzde 4,3, içme sütü yüzde 8,1, tereyağı ve sadeyağ yüzde 10,1.

Bir önceki ay 127 bin 164 ton olan içme sütü üretimi de ağustosta yüzde 4,1 artarak 132 bin 359 tona yükseldi.