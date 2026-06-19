TÜİK: Tarımsal girdi maliyetleri nisanda arttı

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Tarım sektöründe üretim maliyetlerindeki yükseliş nisan ayında da devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerine göre endeks, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,61, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,97 artış kaydetti.

Endeks, yılın ilk dört ayında yüzde 17,49 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 33,79 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 6,19, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,95 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 41,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 25,80 artış görüldü.

Gübre fiyatları yıllık bazda zirvede

Alt kalemler arasında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 62,77 ile gübre ve toprak geliştiriciler grubunda gerçekleşti. Aylık bazda en hızlı yükseliş ise yüzde 12,54 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda kaydedildi.