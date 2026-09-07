Türkiye'de müzelere yoğun ilgi: Ziyaretçi sayısı 66 milyona yaklaştı

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Türkiye'de müze ve ören yerlerine ilgi 2025 yılında artmaya devam etti.

Müze sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 664'e yükselirken, ziyaretçi sayısı da yaklaşık 66 milyona ulaştı.

Türkiye genelindeki müzelerin 220'si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterirken, 426'sı özel müze kategorisinde yer aldı. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze sayısı ise 18 olarak kaydedildi. Türkiye'deki ören yeri sayısı 148 oldu.

Müzelerde 4 milyondan fazla eser bulunuyor

Müzelerdeki toplam eser sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 4 milyon 12 bin 294'e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,5 artışla 3 milyon 388 bin 462 olurken, özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,4 artarak 292 bin 271'e ulaştı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı ise yüzde 0,5 azalarak 331 bin 561'e geriledi.

Bakanlığa bağlı müzelerde bulunan eserlerin yüzde 60,4'ünü sikkeler, yüzde 27,8'ini arkeolojik materyaller, yüzde 6,7'sini etnografik materyaller ve yüzde 3,5'ini tabletler oluşturdu.

Müze ve ören yerlerine 65,9 milyon ziyaretçi

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2025'te yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639'a çıktı. Toplam ziyaretçilerin yüzde 52,9'u Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 20 milyon 888 bin 733 olurken, bu ziyaretçilerin toplam içindeki payı yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

Özel müzelerin ziyaretçi sayısı yüzde 10,8 artarak 21 milyon 905 bin 335'e yükseldi. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzelerin ziyaretçi sayısı ise yüzde 8,8 düşüşle 9 milyon 122 bin 685'e geriledi.

6,8 milyon Müzekart satıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2025 yılı boyunca satılan Müzekart sayısı 6 milyon 804 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Müze ziyaretinde İstanbul zirvede

Müze ziyaretçi sayısının en yüksek olduğu kent İstanbul oldu. İstanbul'daki müzeler 2025 yılında 18 milyon 307 bin 485 ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul'u 4 milyon 646 bin 357 ziyaretçiyle İzmir ve 4 milyon 642 bin 683 ziyaretçiyle Ankara takip etti.

Taşınmaz kültür varlığı sayısı 130 bini geçti

Türkiye'deki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 130 bin 632'ye yükseldi.

Taşınmaz kültür varlığının en fazla bulunduğu kent 34 bin 558 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 8 bin 120 ile İzmir ve 5 bin 332 ile Muğla izledi.

Toplam sit alanı sayısı da yüzde 6 artışla 27 bin 703'e çıktı. Sit alanlarının yüzde 97,1'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Tabiat parkı sayısı 274'e yükseldi

Türkiye'deki milli park sayısı 2025 yılında yüzde 2 artarak 50'ye çıktı. Milli parkların kapladığı alan ise yüzde 3,2 artışla 942 bin 286 hektara ulaştı.

Tabiat parkı sayısı yüzde 2,2 artarak 274'e yükselirken, bu parkların toplam alanı yüzde 0,2 artışla 94 bin 294 hektar oldu.

Tabiatı koruma alanı sayısı 32, tabiat anıtı sayısı ise 111 ile bir önceki yıla göre değişmedi.