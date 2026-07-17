Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu 172 milyar dolara yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış göstererek 172,7 milyar ABD dolarına ulaştı. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları ifade eden kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 242 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli dış borcu arttı

Mayıs ayında bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku aylık bazda yüzde 3,9 artışla 77,3 milyar ABD dolarına yükseldi.

Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 7,5 azalarak 7,1 milyar ABD dolarına geriledi. Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatları ise yüzde 9,2 artışla 20,3 milyar ABD dolarına çıktı.

Banka hariç mevduatlar yüzde 1 azalışla 22 milyar ABD dolarına inerken, Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri yüzde 7,5 artarak 28 milyar ABD dolarına yükseldi.

Diğer sektörlerin borcu geriledi

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku mayıs ayında yüzde 1 azalarak 70,7 milyar ABD doları seviyesine geriledi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 1,3 düşüşle 63,6 milyar ABD dolarına inerken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 1,3 artışla 7,1 milyar ABD dolarına yükseldi.

TL'nin payı arttı

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stokunun para birimi kompozisyonunda Türk lirasının payı artarken, ABD doları, euro ve diğer yabancı para birimlerinin payı geriledi.

Mayıs itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 34,9'u ABD doları, yüzde 26,1'i euro, yüzde 25,6'sı Türk lirası ve yüzde 13,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre stok 242 milyar dolar

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 70,2 milyar ABD dolarına yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 71,9 milyar ABD doları olarak kaydedildi. TCMB'nin kalan vadeye göre hesaplamasına göre Türkiye'nin bir yıl içinde vadesi gelecek dış borç stoku mayıs ayı itibarıyla 242 milyar ABD dolarına ulaştı.