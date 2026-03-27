Ulaşımda enerji tüketiminin çoğu karayolunda: 2024 verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri”ni yayımladı. Verilere göre ulaştırma sektöründe enerji tüketiminin ağırlığını karayolu taşımacılığı oluşturdu.

Karayolu tüketimde açık ara önde

Karayolu taşımacılığında 2024 yılı toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul olarak kaydedildi. Yakıt türlerine göre dağılımda motorin yüzde 66,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile LPG, yüzde 15,9 ile benzin takip etti. CNG-LNG’nin payı yüzde 0,3, elektriğin payı ise yüzde 0,2 seviyesinde kaldı.

Araç türlerine göre bakıldığında ise tüketimin yüzde 47,1’i otomobillerden, yüzde 21,4’ü kamyonlardan, yüzde 20,3’ü kamyonetlerden ve yüzde 5,2’si otobüslerden geldi.

Havayolunda uluslararası uçuşlar ağırlıkta

Havayolu taşımacılığında 2024 yılı toplam enerji tüketimi 287 bin 106 terajul olarak hesaplandı. Bu tüketimin yüzde 84,5’i uluslararası, yüzde 15,5’i ise yurt içi uçuşlardan kaynaklandı. Ayrıca jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artış gösterdi.

Deniz taşımacılığında yolcu payı önde

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında toplam enerji tüketimi 11 bin 20 terajul oldu. Tüketimin yüzde 52,6’sını yolcu taşımacılığı, yüzde 47,4’ünü ise yük taşımacılığı oluşturdu. Motorin tüketimi ise bir önceki yıla göre yüzde 0,7 geriledi.

Demiryolunda elektrik öne çıktı

Demiryolu taşımacılığında 2024 yılı enerji tüketimi 10 bin 358 terajul olarak gerçekleşti. Enerji kaynakları içinde elektriğin payı yüzde 57,3, motorinin payı ise yüzde 42,7 oldu.

Motorin tüketimi yıllık bazda yüzde 2,8 azalırken, elektrik tüketimi yüzde 6,3 arttı. Yüksek hızlı trenlerde elektrik tüketimi yüzde 20,4 düşerken, tramvay ve metrolarda elektrik tüketimi yüzde 8 artış gösterdi.