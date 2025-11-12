Üretimin omurgası OSB’ler dönüşümün merkezi oluyor

Hüseyin VATANSEVER

Planlı kalkınma döneminin 1960'lı yıllarda başlama­sıyla sanayinin “lokomo­tif” sektör olduğu açıklıkla be­lirtildi. Ekonomik dengenin ku­rulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleş­tirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilme­si gibi uzun vadeli hedefler belir­lenirken, bu doğrultuda ülke sa­nayisinin geliştirilmesi amacıy­la uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olarak Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) gündeme geldi.

OSB’lerde istihdam 2.7 milyona ulaştı

Türkiye’de OSB uygulamaları, ilk olarak 1962 yılında Bursa’da bir OSB kurulmasıyla başladı. O andan itibaren Türkiye’nin sa­nayi üretimi ve ihracatında gi­derek daha geniş bir rol üstlenen OSB’ler, ülke ekonomisinin en güçlü üretim ağı haline geldi. Or­ganize Sanayi Bölgeleri Üst Ku­ruluşu (OSBÜK) verilerine göre günümüzde OSB sayısı toplam­da 416’ya ulaştı. 294 OSB faali­yetteyken 47 OSB planlama aşa­masında bulunuyor. Ayrıca 27 OSB için kamulaştırma yapılı­yor ve 48 OSB için altyapı hazır­lanıyor. 371 OSB kuruluş onayını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’n­dan alırken, onayını Tarım Ba­kanlığı’ndan alan 45 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) mevcut.

Planlı sanayileşme politikası­nın 1960’lı yıllarda hayata geçen ilk adımlarından biri olan OSB modeli, oluşturduğu istihdam ile de ülke ekonomisinde önem­li bir yere sahip. OSBÜK verile­rine göre 2024 yılında sağlanan 75 bin yeni istihdam ile OSB’ler­de toplam istihdam 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı. OSB’lerde üretim yapan fabrika sayısının yaklaşık 68 bin adet olduğu be­lirtilirken, toplam sanayi üreti­minin yüzde 45’ini gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca Türkiye’deki 1000 büyük sanayi kuruluşunun 648’inin OSB’lerde üretim yap­mayı sürdürdüğü ifade edildi.

OSB’lerin en önemli etkile­ri arasında bölgesel kalkınmada denge unsuru olmaları yer alı­yor. Uzun yıllar boyunca Mar­mara ve Ege bölgeleri sanayi yo­ğunluğunda açık ara önde olsa da son dönemde İç Anadolu ve Gü­neydoğu Anadolu’daki OSB ya­tırımları dikkat çekici bir ivme yakaladı. Bu kapsamda Gazian­tep, Konya ve Kayseri OSB’leri, üretim hacmi ve ihracat kapasi­tesiyle Türkiye’nin en büyük sa­nayi kümelenmeleri arasında yer alıyor. Ayrıca Şanlıurfa, Diyar­bakır ve Van OSB’leri, devlet teş­vikleri ve cazibe merkezi prog­ramları sayesinde yeni yatırım­larla büyüyor. Buna ilave entegre liman ve enerji altyapısıyla Kara­deniz bölgesinde yer alan Filyos Endüstri Bölgesi, yeni bir sanayi koridoru oluşturuyor. Bu çeşit­lenme, üretim coğrafyasını den­gelerken; yerel istihdamı artırı­yor, göçü yavaşlatıyor ve sosyal refahı güçlendiriyor.

Yeşil dönüşüm ile OSB’lerin rolü yeniden tanımlanıyor

OSB modeli, bugün geldiği nok­tada yalnızca üretim alanı değil; aynı zamanda yeşil dönüşüm, di­jitalleşme ve bölgesel kalkınma politikalarının taşıyıcısı hali­ne gelmiş durumda. Avrupa Ye­şil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemeleri, OSB’leri yeni bir dönüşüm sürecine itiyor. Hâliha­zırda sanayi kuruluşlarına sağ­lıklı bir altyapı sağlamak amacı­nı taşıyan OSB’ler, atık yönetimi ve doğaya dost üretim, suyun ko­runması ve israfın azaltılması, enerji tüketiminin yönetilmesi gibi birçok alanda belli bir seviye­yi yakalamıştı.

Artık birçok OSB, “Yeşil OSB” statüsüne geçmek için altyapı yenileme ve enerji ve­rimliliği projelerine yatırım yapı­yor. Öne çıkan uygulamalar ara­sında ise ilk sırada Güneş Ener­jisi Santralleri (GES) ile kendi elektriğini üreten OSB’ler yer alıyor. Buna ek olarak atık suyun geri kazanıldığı kapalı devre sis­temler yaygın şekilde OSB’lerde hayata geçti. Ayrıca karbon ayak izinin izlenmesi ve raporlanma­sı, bir işletmenin atığının başka bir işletmeye girdi olması şeklin­de özetlenebilecek sanayi simbi­yozu uygulamaları da OSB’lerin gündeminde yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu dönüşüm sürecini hızlandır­mak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Yeşil OSB Ser­tifikasyon Sistemi’ni 1 Ocak 2025 itibarıyla hayata geçirdi. Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Projesi’nin temel amacı, ülkedeki sanayi böl­gelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Sürekli Gelişim” prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştır­mak olarak açıklanıyor. Bu doğrul­tuda, Yeşil OSB Sertifikasyon Sis­temi’ne dahil olmak amacıyla ön koşullar ve performans kriterleri tanımlandı.

Performans kriterleri ise OSB Yönetimi, Ekonomik, Çev­resel ve Sosyal Performans olmak üzere dört ana başlık altında de­ğerlendiriliyor. Yeşil OSB Belgesi uygulaması kapsamında TSE ta­rafından belirlenen 40 farklı kri­teri eksiksiz yerine getiren 14 OSB, ‘Yeşil OSB Belgesi’ almaya hak ka­zandı. Bu Yeşil OSB’ler arasında Konya OSB, ASO 2. ve 3. OSB, Ga­ziantep OSB, Nilüfer OSB, Başkent OSB, Bursa OSB, Makine İhtisas OSB, Düzce 2. OSB, Mersin Tarsus OSB, Demirtaş OSB, Gebze Güzel­ler OSB, Antalya OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Gebze Plastikçiler OSB bulunuyor.

Dijitalleşme ile verimlilik artışı yakalanacak

Küresel rekabetin yönü artık dijitalleşme ve verimlilikten geçiyor. Bu doğrultuda Türkiye’de birçok OSB, “Akıllı OSB” konseptine geçiş hazırlıklarını sürdürüyor. Enerji, su ve doğalgaz tüketimi sensörlerle izlendiği bu yeni modelde, akıllı sayaçlar ve merkezi veri sistemleriyle kaynak yönetimi optimize ediliyor. OSB’lerin dijital yönetim platformları üzerinden altyapı arızaları, bakım planları ve enerji kayıpları anlık olarak takip ediliyor. Ayrıca üç boyutlu yazıcılardan dijital iş modellerine kadar dijital teknolojilerin pek çok alanında yetkinliği artırma amacı taşıyan OSB’ler “Bulut Bilişim ve 5G” eğitimlerine yer veriyor.