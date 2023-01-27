VİOP'ta endeks kontratı yeni güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 5.818,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 5.854,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.838,00 puana indi.

Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini kaydederek, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta kişisel harcamalar ve kişisel gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.800 ve 5.720 seviyelerinin destek, 5.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.