Yapı Kredi eurobond ihracını 800 milyon dolara çıkardı

Yapı Kredi açıklamasına göre, bankanın 300 milyon dolar tutarındaki ek sürdürülebilir tahvil ihracı, itfa tarihi 16 Ekim 2028 olacak şekilde sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve getirisi yüzde 8,75 olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, küresel olarak belirsizliklerin yaşandığı dönemde gerçekleştirilen işlemin, Yapı Kredi'ye duyulan güveni yeniden tescil ettiğini aktardı.

Erün, "Kaynaklarımızı etkin bir şekilde çeşitlendirmek, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme stratejimizin en önemli unsurlarından biri. Bu doğrultuda eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık eurobond ihracımıza ek olarak sağladığımız 300 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracıyla ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu ek işlem sadece bankamıza değil, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.