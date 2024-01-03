2023’ün emtia şampiyonu yüzde 61 artışla kakao oldu

Yılı, altın yüzde 13.14 değer artışıyla, gümüş yüzde 0.6, platin yüzde 7.4, paladyum yüzde 38.6 değer kaybıyla tamamladı. Paladyum, 2023'te 924,26 dolarla Ağustos 2018'den bu zamana kadarki en düşük seviyeyi test etti. Altının ons fiyatı, 2062.74 dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı, Fed'e ilişkin "güvercin" beklentiler, jeopolitik riskler ve dolar endeksinin gerilemesiyle 3 yılın ardından yükseldi.

Baz metallere bakıldığında, geçen yıl tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1.8 değer kazanırken, kurşun yüzde 12.7, alüminyum yüzde 15.9, nikel yüzde 44.6 ve çinko yüzde 17.8 geriledi. Bakır geçen yıl 4.29 dolarla Haziran 2022'den sonraki en yüksek seviyeyi gördü. Enerji grubunda ise Brent petrol yüzde 8.8, New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğal gaz yüzde 44.2 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı, geçen yıl 70.085 dolarla Aralık 2021'den sonraki en düşük seviyeyi test etti. 2023 yılında Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 20.7, mısır yüzde 30.6, soya fasulyesi yüzde 14.8, pirinç yüzde 4,2 değer kaybetti.

Buğday, 0.5400 dolarla Eylül 2020'den, mısır da 4.61 dolarla Aralık 2020'den bu zamana kadarki en düşük seviyeyi test etti. ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuk yüzde 2.8 değer kaybederken, fiyatlar kahvede yüzde 12.6, şekerde yüzde 8.6, kakaoda yüzde 61.4 artış gösterdi. Kakao, ton başına 4 bin 343 dolarla tarihi zirveyi gördü. Şeker, 0.2814 dolarla Ekim 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Pamuk ise 0.7477 dolarla Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.