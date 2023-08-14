Buğday fiyatları Karadeniz arzına yönelik yeni endişelerle yükseldi

Rusya'ya ait bir savaş gemisi, Karadeniz'in kuzeyine doğru yol almakta olan bir yük gemisine dün ateş açtı. Rusya böylece Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını geçen ay terk etmesinin ardından ilk defa Ukrayna dışındaki bir limana gitmekte olan gemiye ateş açmış oldu.

Soya fasulyesi bir önceki seansta gerilemesinin ardından toparlanarak yükselirken, mısır ise geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday %0.2 yükselerek 6.28 dolar/bushel yani 230.8 dolar/ton seviyesine çıktı.

Mısır vadeli kontratları %0.2 azalarak 4.86 dolar/bushel, yani 191.3 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi %0.4 artarak 13.12 dolar/bushel yani 482.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.