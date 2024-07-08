Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı

Geçen hafta makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda 206 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e yükseldi.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış nisan ayı için 165 binden 108 bine, mayıs ayı için 272 binden 218 bine düşürüldü.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise beklentiler dahilinde yüzde 0,3 arttı. Ortalama saatlik kazançlar mayıs ayında yüzde 0,4 artmıştı.

Analistler, haziranda istihdamın beklentilerin üzerinde artmasına rağmen nisan ve mayıs ayı verilerindeki aşağı yönlü revizyonların ve ortalama saatlik kazançlardaki artış hızının yavaşlamasının ABD iş gücü piyasasının yumuşadığına dair ek kanıt sağladığını ifade etti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise haziranda aylık bazda 5 puan azalışla 48,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden endeks, hizmet sektöründeki daralmaya işaret etti.

Ülkede, sanayi sektörünün performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri de mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 azaldı.

Fed faiz indirimine gidecek mi?

Açıklanan veriler, Fed'in faiz indirimi konusunda elini rahatlatabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Böylece emtia piyasasında, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle sert yükselişlerin görüldüğü bir ralli haftası yaşandı.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 2,8, gümüş yüzde 7,1, paladyum yüzde 5,5, platin yüzde 3,1 değer kazandı. Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceğine dair beklentilerin artması değerli metal fiyatlarını olumlu etkiledi.

Stokların azalması bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 7,7, alüminyumda yüzde 0,4, nikelde yüzde 0,3, kurşunda yüzde 0,6, çinkoda yüzde 2,2 arttı.

Çin'de yeni ekonomik teşvikler ve talebin daha da artacağına dair öngörülerle baz metal fiyatları sert yükseldi. Ülkede, gayrimenkul sektörüne yönelik ekonomik teşvik paketinden gelen olumlu sinyaller de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Londra Metal Borsası'nda bakır stoklarının azalması bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Güney Kore'deki bakır stoklarının azalması da bakır fiyatlarının yükselmesinde önemli rol oynadı.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artış kaydederken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 10,4 azalış kaydetti.

Orta Doğu'daki gerilimin yanı sıra Atlantik'te kasırga sezonuna ilişkin endişelerin artmasıyla Brent petrol fiyatları yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş mısır fiyatlarını da olumlu etkiledi

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 3,2, mısırda yüzde 0,8, soya fasulyesinde yüzde 2,5 artarken, pirinçte yüzde 0,2 azaldı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle talebe yönelik artan beklentiler, fiyatlarda yukarı yönlü bir seyre neden oldu. Mısır, biyodizel üretimi için kullanılan ham maddelerden biri. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin mısır talebinin artmasına veya azalmasına neden oluyor.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 2,2, şekerde yüzde 1,1 azalırken, kahvede yüzde 1,7 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 1,3 yükselişle tamamladı.

Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişelerin devam etmesi ve Brezilya'da kahve ihracatının artması kahve fiyatlarında yükselişe yol açtı.