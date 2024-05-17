Gümüş fiyatı 11 yılın zirvesinde! 30 doları aştı

Gümüş fiyatı bugün yüzde 2,4 artışla ons başına 30,437 doları aşarak 11 yılı aşan dönemin en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümüş yılbaşından bu yana yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.

Bir diğer önemli emtia olan altın ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi. Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2 bin 405 doları gördü. Gram altın fiyatı da bugün 2 bin 490 TL'yi gördü.