İslam Memiş altın ve dolar alacaklara tarih verdi: 'Bekleyin'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım amaçlı altın ve dolar alan vatandaşlara seslendi.

İslam Memiş, TV100'deki köşe yazısında, "Pazartesi günü belirttiğim gibi dolar karşısında diğer enstrümanların coştuğunu gördük" diye yazdı.

"Altının ons fiyatı (XAU/USD) bin 901 dolar, gümüşün ons fiyatı (XAG/USD) 24,18 dolar, EUR/USD paritesi 1,0838, GBP/USD 1,2242 seviyelerine yükseldi. Ancak kâr satışı için zaman geldi!" ifadelerini kullanan Memiş, yazısını şöyle sürdürdü:

"İki haftalık yükselişe biraz ara.



Gelecek yükselişlerin sağlıklı olması için biraz dinlemesi gerek.



Ondan sebep alım yapmamış, gecikmiş veya eline yeni TL geçenler önümüzdeki iki haftayı takip etmeli.

Altının ons fiyatında bin 850 – bin 835 dolar, gümüşün ons fiyatında 23,20-22,50 destek seviyeleri var. "

"Orta ve uzun vadede EUR/USD paritesinde 1,15, GBP/USD 1,32, altın ons 2 bin 350 dolar, gümüş ons 40 dolar seviyelerini takip edeceğim."