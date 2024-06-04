İşte bu hafta öne çıkacak 4 emtia ürünü

Emtia piyasasında, geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi emtia piyasasındaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu. Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0.4, paladyum yüzde 5.2 değer kaybederken, gümüş yüzde 0.1, platin yüzde 0.9 değer kazandı.

Gümüş, artan yatırımcı ilgisi ve arza ilişkin endişelerle yükseldi. Gümüş endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Analistler, Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret etti.

Platinde de küresel çapta açık olacağına yönelik öngörüler, platin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Endüstriyel alanda paladyuma yatırım talebinin azalacağına yönelik tahminlerle de paladyum fiyatları geriledi.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 2.8, nikelde yüzde 3, kurşunda yüzde 0.8, çinkoda yüzde 2.2 azalırken, alüminyumda yüzde 0.1 arttı. Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 2.7, mısırda yüzde 4, soya fasulyesinde yüzde 3.5, pirinçte yüzde 3.7 azaldı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 5, şekerde yüzde 1.2 azalış kaydederken, kahvede yüzde 1.9 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 12.50 yükseldi. Fed'in faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik endişelerle pamuk ve şeker fiyatları da geriledi. Küresel uzmanlar, bu hafta da 4 emtia ürününün yakından takip edilmesini tavsiye etti. İşte o emtia ürünleri:

Petrol birleşme ve satın almaları: “ABD'deki devasa petrol konsolidasyon dalgası, ConocoPhillips'in geçen hafta rakip Marathon Oil Corp.'u satın alma planlarını açıklamasıyla devam ediyor. Sektörün son 12 aydaki en büyük beş anlaşmasının toplam değeri, borç ve özsermaye dahil edildiğinde 200 milyar dolara yakın.

Bu, ABD endüstrisinin bu arama ve üretim şirketleri için yeni bir aşamaya girdiğinin bir işareti. Hissedarlar getirilerde büyüme talep ederken, petrol patronları maliyetleri azaltmak ve varlıklarının ömrünü uzatmak için rakiplerini satın alıyor, böylece yatırımcılar için geri alımları ve temettüleri artırmaya devam edebiliyorlar.”

Pazarın kırılganlığı...

Bakır: “Küresel bakır piyasası, fiyatların rekor seviyelere yükselmesine neden olan kıtlık korkusuyla boğuşuyor. Ancak dünyanın en büyük rafine metal üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de, fazlasıyla var. Bu kopukluğun merkezinde ülkenin sürekli genişleyen bakır izabe tesisleri var. Yüksek fiyatlar işlenecek daha fazla hurda metalin önünü açarken, sektör, ham madde kıtlığına meydan okuyarak üretimi rekora yakın seviyelerde tutuyor.”

Kahve: “Robusta kahve vadeli işlemleri, önemli üretici Vietnam'da gelecek sezon düşük stokların ve azalan üretimin arzı gergin tutacağı endişeleri üzerine art arda üçüncü ayda da yükseldi. En aktif kontrat Perşembe günü ton başına 4.388 dolar ile zirveye ulaşarak, geri çekilmeden önce 2008 yılına ait verilerdeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu, 60 günlük volatilite ölçüsünün o dönemdeki en yüksek seviyeye çıkmasına yardımcı oldu. Vietnam'daki sıcak ve kurak hava, bir sonraki hasatla ilgili endişeleri artırdı ve Asya ülkesinin kahve bölgesinde yağmur görülse de kuraklığın neden olduğu hasarı telafi edemiyor.”

Doğalgaz: “Yatırım fonları, enerji krizi öncesinden bu yana Avrupa'da gaz fiyatlarına ilişkin en fazla yükseliş beklentisi içinde olan fonlar, arzlara ilişkin endişelerin yeniden arttığına dair son sinyal. Intercontinental Exchange Inc.'in en son verilerine göre, yatırım fonlarının Hollanda doğalgaz vadeli kontratlarındaki net uzun pozisyonu, Moskova'nın piyasaları karıştıran Ukrayna'yı işgalinden önceki ay olan Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Pazar, en büyük tedarikçi Norveç'teki tesislerde yaygın bakım yapılması ve Ukrayna'dan geçen Rus gazı akışı da dahil olmak üzere potansiyel arz kesintileri karşısında kırılgan olmaya devam ediyor.”

Temiz enerji talebi kritik minerallerin piyasa değerini yükseltiyor

Dünyada yeşil dönüşüm için gerekli temiz enerji teknoloji lerinde kullanılan kritik minerallerin piyasa büyüklüğü 2040'a kadar yüzde137 artarak 770 milyar dolara ulaşacak. Ülkelerin, iklimdeğişikliğiyle mücadele kapsamında belirledikleri net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için gelecek yıllardatemizteknolojilere daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor.

Bu da başta elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, yenilenebilirenerjiprojeleri veenerjidepolama alanında kullanılankritikminerallere daha fazla ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Söz konusu projelerdelityum, nikel, kobalt ve grafit tercih ediliyor. UluslararasıEnerjiAjansı'nın "KüreselKritikMineraller Görünümü" raporuna göre, geçen yıl bu madenlere talep 33 bin 971 kiloton oldu ve bunun yüzde24.2'sinitemizenerjikaynaklı kullanım oluşturdu.