Paladyum 'testere dişi' ile en çok yükselen emtia oldu

Emtia piyasasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” adımlarının sonuna gelmiş olabileceği beklentileriyle hafif yükseliş eğilimi görülürken, değerli metallerde artış öne çıktı. Haftayı altın yüzde 2.2, gümüş yüzde 6.8, platin yüzde 6.8 değer kazancıyla tamamladı. Önceki haftalarda sert düşen paladyum da geçen hafta yüzde 9.4 arttı.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından Fed'in faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasının, altın başta olmak üzere değerli madenlerin fiyatlarını desteklediği görüşünde. Baz metallere bakıldığında ise geçen hafta bakır yüzde 3.9, kurşun yüzde 4.4 artarken, alüminyum yüzde 1.4, nikel yüzde 2.3, çinko yüzde 0.5 azalış kaydetti.

Fed'in para politikasında sona gelmiş olabileceğine yönelik öngörülerin güç kazanmasıyla bakırda talebe ilişkin umutlar artmasına karşın, ekonomilerdeki yavaşlama sinyallerinin resesyon ihtimaline dönüşebileceğine yönelik endişeler bazı metalleri etkiledi. Geçen hafta enerji emtialarında sert düşüşler görüldü.

76.7 doları test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine inen Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 1.2 azalışla 80.5 dolardan tamamlarken, düşüş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıdı. New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğalgaz da geçen hafta yüzde 2.4 değer kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 0.4, mısır yüzde 4.6, pirinç yüzde 4 arttı; soya fasulyesi yüzde 0.3 azaldı. Stratejist Haluk İzzet Mutlu, paladyumun geçen haftanın en çok değer kazanan emtia ürünü olmasını DÜNYA’ya değerlendirdi: “Paladyum, 7 Mart 2022’de ons başına 3 bin 435 doları görerek en yüksek değere ulaştı. Daha sonra ise ara ara dalgalanmalarla sürekli düştü. En son 10 Kasım’da 949 doları gördü. Teknik bir harekete benziyor.

Arkasında özel bir anlam yok gibi. Yıl sonu yaklaşırken, yıl sonu pozisyon kapamaları olur. 15 Aralık’a kadar testere dişi gibi sert yükselişler ve inişler yapacaktır. Paladyum, platin ve kadmiyum, dizel ve benzinli araçların katalitik konvertör sistemlerinde kullanılıyor. Elektrikli araç satışları artarsa da kullanımları düşecektir.”