Tarımsal emtiada beklentiler nasıl fiyatlar yükselecek mi?

Pamuk, mısır ve buğday fiyatlarında yukarı yönlü hareket potansiyeli devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler ve Fed’in para politikası fiyatlara etki edecek temel başlıklar olarak duruyor.

İntegral Yatırım tarafından hazırlanan Emtia Bülteni’nde değerlendirmeler ve beklentiler şöyle:

Pamuk

Pamuk fiyatları hafta boyunca yatay seyrine devam etti. Ancak, önümüzdeki dönemde Çin’in de açılım haberleriyle birlikte artması beklenen talep, arz kaynaklı sıkıntılar ile birlikte fiyatların yukarı yönlü hareketinde itici güç olabilir.

Kasım ayı USDA raporunda, Güneybatı bölgesindeki (Teksas, Oklahoma ve Kansas) yüksek arazi pamuk üretiminin 3,7 milyon balya ile 2011'den bu yana en düşük seviyede olduğu tahmin ediliyor. Ulusal düzeyde, tüm pamuk üretiminin 2021'e göre %20 düşüşle 14 milyon 480 pound balya olacağı tahmin ediliyor.

Pamuk fiyatları üzerindeki baskının yıl içerisinde zayıflaması bekleniyor

Gerçekleşirse, 2022 ABD pamuk mahsulü yedi yılın en küçüğü olacak. Bu sebeplerle beraber pamuk fiyatları üzerindeki baskının yıl içerisinde zayıflaması bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısıyla beraber emtia fiyatlarında volatilite yaşanması da beklentiler dahilinde bulunuyor.

Teknik Analiz: Pamuk CFD’si, güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 79,0 seviyesinden gelen alımların ardından simetrik üçgen formasyonun içindeki hareketine devam ediyor.

Pamuk CFD’si üzerindeki satış baskısı

Pamuk CFD’sinde yükseliş denemelerinin devam etmesiyle birlikte, içinde bulunduğu formasyonun üst bandının yukarı doğru kırılması durumunda 89,50 seviyesi tekrardan test edilebilir.

Formasyonun içindeki sıkışmanın Pamuk CFD’si üzerindeki satış baskısını artırması senaryosunda ise formasyonun alt bandı olan 88,10 seviyesinden ve güçlü destek bölgesi olarak görmeye devam ettiğimiz 79,0 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Dirençler: 87,5 / 89,5 / 93,0 Destekler: 82,5 / 79,0 / 76,0

Mısır

Mısır fiyatları hafta başında Güney Amerika kıtasındaki hava şartlarının da etkisiyle baskılansa da Rusya ve Ukrayna krizine dair yeni gelişmelerin ortaya çıkması mısır fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa Ülkelerinin Ukrayna’ya askeri teçhizat desteği sağlayacağı yönünde haberlerin gelmesi gelecek dönemlerde tahıl koridorunda gerçekleşen mısır sevkiyatında baskı oluşturabilir.

USDA’nın Ocak ayı başında açıkladığı rapora göre 2022 yılında mısır üretimi küresel ölçekte düşmüştü. Özellikle Rusya Ukrayna savaşının ve resesyon endişelerinin mısır fiyatları ve üretimi üzerinde etkili olduğunu belirtmek gerekiyor.

Yukarı yönlü hareketliliğini sürdürmekte

Teknik Analiz: Mısır CFD’si içinde bulunduğu kanal içerisinde hareketli ortalamalarından güç alarak yukarı yönlü hareketliliğini sürdürmektedir.

Yukarı yönlü hareketliliğin devamı halinde içinde bulunduğu kanal içerisindeki ana direnç bölgesi olan 700 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilme hareketinde 661 seviyesi destek olarak izlenebilir. Destekler: 661/634/608 Dirençler:700/720/760

Buğday

Hindistan'ın buğday üretiminin, tüm zamanların yüksek fiyatlarının ve iyi hava koşullarının çiftçileri yüksek verimli çeşitler ile ekim alanlarını genişletmeye sevk etmesinden sonra rekor seviyeye sıçramaya hazırlandığını bildirildi.

Sürekli yüksek olan enflasyona ilişkin endişeleri hafifletebilir

Daha yüksek buğday üretiminin, dünyanın en büyük ikinci tahıl üreticisi olan Hindistan'ı temel tahıl ihracatı üzerindeki yasağı kaldırmayı düşünmeye teşvik edebileceği ve gıda fiyatlarında sürekli yüksek olan enflasyona ilişkin endişeleri hafifletebileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun dünya buğday üretim tahmini 781.1 milyon ton oldu. Önceki tahmin 738.8 milyon ton seviyesindeydi. FAO Global Tahıl Fiyatları Endeksi Aralık'ta aylık %-1.9 olarak açıklandı. Kasım ayında -1,20% olarak gerçekleşmişti. Bu gelişmelerle birlikte buğday fiyatları son haftada yükseliş kaydetti.

Güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor

Teknik Analiz: Aşağı yönlü kanalın içindeki hareketini sürdüren Buğday CFD’sinde 725 seviyesinden tepki alımları gelmeye devam ediyor. Buğday CFD’si 725 seviyesinin üzerinde tutunabilirse güçlü direnç seviyesi olarak çalışan ve aynı zamanda içinde bulunduğu kanalın üst bandı olan 755 seviyesi tekrardan test edilebilir.

Risk iştahının artmasıyla birlikte Buğday CFD’si 755 seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda ise 796,5 seviyesine doğru bir yükseliş görülebilir. Buna karşın içinde bulunduğu kanalın etkisiyle zayıflamanın devam etmesi durumunda 700 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Dirençler: 755 / 795 / 825 Destekler: 725 / 700 / 650