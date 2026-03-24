Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (24 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL zam yapıldı. 20 Mart Cuma günü uygulanan düzenleme sonrası motorinde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfırlanmış olması nedeniyle, yapılan artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorinde rekor seviyeler görüldü

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 77,65 TL'ye yükselirken, benzinin litre fiyatı ise 62,99 TL oldu. Van ve Hakkari gibi Doğu illerinde ise motorin fiyatı ilk kez 80 TL'yi aştı.

Benzine de zam geldi

Motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yaşandı. Gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulandı. Bu artışla birlikte benzinde vergiden karşılanabilecek tutarın 4,60 TL seviyesine geriledi.

İndirim beklentisi gündemde

Öte yandan sektörde, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim beklentisi olduğu ifade ediliyor.

Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75'inin ÖTV'ye yansıyacağı, kalan kısmın ise pompa fiyatlarına sınırlı şekilde yansıyacağı öngörülüyor.

Peki üç büyükşehirde güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.01 TL

Motorin: 77.68 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.87 TL

Motorin: 77.54 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.99 TL

Motorin: 78.82 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 64.26 TL

Motorin: 79.09 TL

LPG: 30.29 TL