Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (24 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (24 Mart 2026)
Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürerken motorin ve benzine zam geldi. ÖTV'nin sıfırlanmış olması nedeniyle motorindeki artış doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı ve bazı Doğu illerinde litre fiyatı 80 TL'yi aştı. Zamların ardından üç büyükşehirde fiyatlar yeniden güncellenirken, sektör kaynakları çarşamba günü için indirim beklentisine işaret ediyor. Peki 24 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor.
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL zam yapıldı. 20 Mart Cuma günü uygulanan düzenleme sonrası motorinde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfırlanmış olması nedeniyle, yapılan artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorinde rekor seviyeler görüldü
Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 77,65 TL'ye yükselirken, benzinin litre fiyatı ise 62,99 TL oldu. Van ve Hakkari gibi Doğu illerinde ise motorin fiyatı ilk kez 80 TL'yi aştı.
Benzine de zam geldi
Motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yaşandı. Gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulandı. Bu artışla birlikte benzinde vergiden karşılanabilecek tutarın 4,60 TL seviyesine geriledi.
İndirim beklentisi gündemde
Öte yandan sektörde, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim beklentisi olduğu ifade ediliyor.
Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75'inin ÖTV'ye yansıyacağı, kalan kısmın ise pompa fiyatlarına sınırlı şekilde yansıyacağı öngörülüyor.
Peki üç büyükşehirde güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.01 TL
Motorin: 77.68 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.87 TL
Motorin: 77.54 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 63.99 TL
Motorin: 78.82 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 64.26 TL
Motorin: 79.09 TL
LPG: 30.29 TL