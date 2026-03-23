Trump’ın açıklaması sonrası petrolde düşüş: Brent 100 doların altına geriledi

Orta Doğu'da haftalardır enerji piyasalarını sarsan gerilimde dikkat çeken bir kırılma yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıları 5 gün süreyle erteleme kararı, piyasalarda kısmi rahatlamaya neden oldu.

Brent petrolde geri çekilme

Kararın ardından küresel petrol fiyatlarında sert bir düşüş görüldü. Uluslararası referans kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 112 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra, açıklamanın etkisiyle 96 dolara kadar geriledi. Böylece petrol fiyatlarında kısa sürede yaklaşık yüzde 14’lük bir geri çekilme yaşandı.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti’nin son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen ve kesin olarak sona erdirilmesine ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak bir karar aldım. Bu çerçevede Savunma Bakanlığı’na, İran’daki elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim."