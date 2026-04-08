Barclays uyardı: Petrol düşse de belirsizlik bitmedi

ABD ile İran arasında varılan ateşkesin ardından petrol fiyatlarında görülen sert düşüşe rağmen piyasalardaki belirsizlik sürüyor.

Barclays, fiyatlardaki oynaklığın devam edebileceğine işaret ederek enerji piyasalarına yönelik temkinli bir görünüm ortaya koydu.

Petrol fiyatları geriledi, oynaklık sürüyor

Barclays analistleri, yatırımcılara yönelik değerlendirmelerinde, "Orta Doğu'da ilan edilen iki haftalık ateşkesin ardından petrol fiyatları bu sabah yüzde 10-15 geriledi. Kısa vadede petrol hisseleri üzerinde baskı oluşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ardından küresel enerji piyasalarına ilişkin risk algısının azalması, petrol fiyatlarında düşüşe ve dünya genelinde hisse senedi piyasalarında yükselişe neden oldu.

Savaş sürecinde İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının yaklaşık beşte birinin geçtiği önemli bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Ateşkesle birlikte boğazın yeniden açılabileceği beklentisi, piyasalar üzerinde belirleyici oldu.

İran yönetimi, boğazdan geçişlerin iki haftalık süreyle ve askeri koordinasyon altında sağlanacağını duyurdu.

Büyük ihracatçılar etkilenebilir

Analistler, geçiş sürecine ilişkin teknik sınırlamalar ve olası maliyetlerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük ihracatçıları etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca kısa sürenin yeni sevkiyatları sınırlayabileceği, önceliğin ise bölgede bekleyen gemilere verileceği değerlendiriliyor.

Boğazın geçici olarak açılması bazı tankerlerin hareket etmesini mümkün kılabilecek olsa da üretim ve ihracatın tamamen normale dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu nedenle piyasa oyuncularının, boğazdan geçen gemi sayısını yakından takip etmesi bekleniyor.

"Açılma koşullara bağlı"

Barclays raporunda, "İki hafta kısa bir süre. Gemi sahiplerinin iki hafta boyunca mahsur kalma ihtimali varken Hürmüz Boğazı'na gemi göndermek isteyip istemeyecekleri belirsiz. Kısacası bu, oldukça koşullara bağlı bir açılma gibi görünüyor" değerlendirmesine yer verildi.

Denizcilik şirketleri temkinli

Öte yandan denizcilik şirketleri de güvenlik koşullarına ilişkin netlik sağlanmadan seferlere başlamaya sıcak bakmıyor.

Reuters'a göre konteyner taşımacılığı şirketi Maersk, "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kararı, sürekli risk değerlendirmelerine, güvenlik durumunun yakından izlenmesine ve ilgili otoriteler ile iş ortaklarından alınacak yönlendirmelere bağlı olacaktır" açıklamasını yaptı.