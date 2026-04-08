Ateşkes haberi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların iki hafta süreyle askıya alınacağını açıklaması ve Tahran’ın da ateşkese olumlu yaklaşım sinyali vermesi, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki arz riskine yönelik endişeleri geçici olarak azalttı. Piyasalar, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından birinde petrol ve doğalgaz akışının yeniden başlayabileceği ihtimalini olumlu fiyatladı.

Hürmüz umudu fiyatları aşağı çekti

Ateşkes açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 93-95 dolar bandına kadar gerilerken, gün içindeki sert yükselişin önemli bölümünü geri verdi. ABD tipi ham petrol WTI de 95-97 dolar aralığına kadar düştü.

Savaşın yarattığı arz şoku fiyatları yukarı taşımıştı

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilim, Tahran’ın küresel petrol ve LNG akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda geçişleri fiilen kısıtlamasıyla enerji piyasalarında sert dalgalanmaya yol açmıştı. Çatışmalar süresince tanker trafiği büyük ölçüde aksarken, petrol fiyatları kısa sürede 100 doların üzerine tırmanmış ve Brent bazı seanslarda 114 doların da üzerine çıkmıştı.