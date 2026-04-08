Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (8 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (8 Nisan 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine 7 lira 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı. 8 Nisan 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında bir gün içinde yaşanan belirsizliğin ardından, daha önce iptal edildiği açıklanan zam gece yarısı itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi.
8 Nisan saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 7,80 TL, benzinin litre fiyatına ise 60 kuruş zam yapıldı. Böylece İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 63,20 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 85,29 TL’ye yükseldi.
Başkent Ankara’da ise motorinin litre fiyatı 78,59 TL’den 86,39 TL’ye, benzinin litre fiyatı da 63,56 TL’den 64,16 TL’ye çıktı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.10 TL
Motorin: 85.14 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL