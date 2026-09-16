EPDK 2027 için iletim ek ücretini belirledi: Elektrik faturalarına yansımayacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

EPDK, 2027 yılında uygulanacak iletim ek ücretini TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirledi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 2027 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olacak.

Yeni oran 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

İletim ek ücretleri TEİAŞ tarafından aylık olarak hesaplanacak ve takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

Elektrik faturalarına yansımayacak

Düzenlemeyle TEİAŞ'ın iletim tarifesi üzerinden hesaplanan iletim ek ücretinin oranı belirlenirken, söz konusu uygulama tüketicilerin elektrik faturalarına yansımayacak.