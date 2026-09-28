Hürmüz restleşmesi petrolü ateşledi: İbre yeniden yukarı döndü

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Petrol piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleri haftanın ilk işlem gününde fiyatları yukarı taşıdı. İran’ın boğazın yeniden açılması için belirlediği koşullardan geri adım atmayacağını açıklaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ın teklifini reddetmesiyle petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 105,48 dolara çıktı. ABD tipi West Texas Intermediate (WTI) ham petrol ise yüzde 0,8 yükselişle 93,12 dolardan işlem gördü.

İran şartlarından geri adım atmıyor

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için Washington yönetimine bir dizi koşul sundu. İran'ın teklifine göre ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, askeri baskıyı azaltması, İran petrolünün satışına yönelik yaptırımları kaldırması ve ateşkesi kabul etmesi halinde boğaz yedi gün içinde yeniden açılabilecek.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifi reddetmesinin ardından da belirlediği şartlarda değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı.

Trump ise İran ile görüşmelerin yeniden başlayabileceğine yönelik mesaj verdi. Axios'un haberine göre Trump, iki ülke arasındaki müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasını bekliyor. Katar'ın da taraflar arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak amacıyla diplomatik temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Hürmüz'deki trafik yakından izleniyor

Çatışmalar öncesinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin önemli ölçüde azalması, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini canlı tutuyor.

Bölgedeki gerilime Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları da eklendi.

Suudi Arabistan, cumartesi günü Husiler tarafından fırlatılan iki balistik füze ile iki insansız hava aracının önlendiğini duyurdu. Daha önce de Taif ve Yanbu bölgelerini hedef alan altı füzenin engellendiği açıklanmıştı.

Bölgedeki sevkiyatın aksaması, Körfez ülkelerindeki petrol üreticilerini ham petrol ihracatı için alternatif güzergâhlara yöneltti.

20 milyon varilden fazla petrol geçti

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat tamamen durmuş değil. Trump'ın açıklamasına göre hafta sonu boyunca 20 milyon varilden fazla petrol boğazdan geçti.

Petrol piyasasında ham petrolün yanı sıra rafine ürünlerin arzı da yakından takip ediliyor. Orta Doğu ve Rusya'dan yapılan petrol ve petrol ürünü ihracatındaki kesintiler, küresel yakıt piyasasında arzı sıkılaştırırken Avrupa ve ABD'de motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştı.

Hürmüz Boğazı'nın ne zaman tamamen açılacağına ilişkin belirsizliğin sürmesi nedeniyle yatırımcıların odağında ABD-İran görüşmelerinden gelecek yeni açıklamalar bulunuyor.