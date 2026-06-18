IEA Başkanı Fatih Birol: Hürmüz'de vazo kırıldı, enerji ticaretinde yeni dönem başlayacak

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan IEA Başkanı Birol, küresel enerji sisteminin son yılların en büyük sınamalarından birini yaşadığını ifade etti.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici mutabakatın piyasalar açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Birol, asıl kritik unsurun Hürmüz Boğazı'nın kesintisiz ve güvenli şekilde açık kalması olduğunu vurguladı.

Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskinin uzun yıllar teorik bir senaryo olarak değerlendirildiğini ancak son gelişmelerle bunun gerçeğe dönüştüğünü belirterek, enerji piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaların iki temel unsur sayesinde sınırlı kaldığını söyledi. Küresel petrol piyasalarında kriz öncesinde güçlü arz fazlası bulunduğunu kaydeden Birol, ayrıca IEA üyesi ülkelerin stratejik rezervlerinden piyasaya yaklaşık 400 milyon varil petrol sürülmesinin fiyatların daha sert yükselmesini önlediğini ifade etti.

Kriz sürecinde dünya ekonomisinin ciddi bir riskle karşı karşıya kaldığını dile getiren Birol, Hürmüz Boğazı'nın haziran sonuna kadar kapalı kalması halinde küresel ekonominin "kırmızı hatta" girebileceği uyarısında bulunduklarını hatırlattı. Yaz aylarında seyahat sezonunun başlamasıyla petrol talebinin artacağına dikkat çeken Birol, mevcut mutabakatın piyasalarda rahatlama yarattığını ancak gözlerin önümüzdeki 60 günlük müzakere sürecine çevrildiğini söyledi.

Enerji rotaları yeniden şekilleniyor

Hürmüz Boğazı'nda yaşananların enerji ticaretinde kalıcı değişimlere yol açacağını belirten Birol, "Vazo kırıldı. Artık onu eski haline getirmenin imkanı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların ve enerji sektöründeki tüm aktörlerin artık Hürmüz'ün yeniden kapanabileceği ihtimalini dikkate aldığını vurgulayan Birol, bu durumun ülkeleri enerji güvenliği politikalarını gözden geçirmeye yönelttiğini söyledi.

Birol, "Ülkeler enerji stratejilerini ve ortaklıklarını yeniden değerlendiriyor. Bundan sonra yeni ticaret yolları ortaya çıkacak, mevcut enerji ve ticaret rotaları da değişecek" ifadelerini kullandı.