Kırılgan ateşkes petrolü tekrardan yükseltti: Düşüş kısa sürdü

Petrol fiyatları, Nisan 2020’den bu yana görülen en sert günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Yaşanan toparlanmada, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksaması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının bölgedeki kırılgan ateşkesi tehdit etmesi etkili oldu.

Brent petrol, çarşamba günü yaşadığı yüzde 13’lük sert gerilemenin ardından varil başına 97 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü de yaklaşık 98 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Hürmüz Boğazı’nda belirsizlik sürüyor

Fars Haber Ajansı, İsrail’in saldırıları sonrası boğazdan petrol tankerlerinin geçişinin durduğunu öne sürdü. Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance bu iddiaları reddederek “boğazın yeniden açılmaya başladığına dair işaretler görüyoruz” ifadelerini kullandı. Vance’in, cumartesi günü İslamabad’da İran ile yapılacak doğrudan temaslarda ABD heyetine başkanlık etmesi bekleniyor.

Piyasada temkinli beklenti

BOK Financial Securities kıdemli başkan yardımcısı Dennis Kissler, mevcut durumun henüz netleşmediğine dikkat çekerek, “Bu henüz bitmiş değil. ABD ham petrolünün alt seviyelerine inmesi için boğazın hiçbir engel olmadan tamamen açıldığını görmemiz gerekiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes tartışmaları sürüyor

Bölgede gerilim aralıklarla devam ederken, İsrail’in Lübnan’daki operasyonları ve İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları dikkat çekiyor. Ateşkesin Lübnan’ı kapsayıp kapsamadığı konusunda ise Tahran ile ABD-İsrail cephesi arasında görüş ayrılığı bulunuyor.

İran Meclis Başkanı Mohammad-Bagher Ghalibaf, X platformunda yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının üç maddesinin ihlal edildiğini bildirdi.

Gemiler için yeni rota planı

İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü, devlet ajansı Nour News’e göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için iki ayrı güvenli koridor oluşturdu. Bu güzergâhların, gemisavar mayın riskine karşı belirlendiği ifade edildi.

Enerji arzında toparlanma zaman alacak

Boğazdaki geçişlerin yeniden artması halinde bile enerji arzının kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor. Petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin düşürülmesi, rafinerilerde kapasitenin azaltılması veya tamamen durdurulması nedeniyle toparlanmanın haftalar, hatta daha uzun bir sürede gerçekleşebileceği belirtiliyor.