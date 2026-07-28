OPEC+ üretim artışını durdurmaya hazırlanıyor

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OPEC+ grubunun, eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan son artışın ardından petrol üretim kotalarını yükseltmeye ara vermeyi değerlendirdiği bildirildi.

Delegelerin aktardığı bilgilere göre üretici ülkeler, İran savaşının küresel petrol arzı üzerindeki değişken etkilerini yakından izliyor.

Eylül kotası 188 bin varil artırılacak

OPEC+ ülkelerinin 2 Ağustos'ta çevrimiçi ortamda gerçekleştireceği toplantıda, eylül ayı üretim kotasının günlük 188 bin varil artırılmasına yönelik anlaşmayı onaylaması bekleniyor.

Bu adımla birlikte mevcut üretim artışı döngüsünün tamamlanacağı ve yılın kalan bölümünde yeni bir kota artışına gidilmeyeceği belirtiliyor.

Delegelerden biri, üretim artışlarına ara verilmesinin mevcut plan olduğunu ancak piyasa koşullarına göre kararın değişebileceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarında sert dalgalanma

ABD ile İran arasındaki çatışmalar, petrol piyasasında yüksek oynaklığa neden oldu. Vadeli petrol fiyatları geçen hafta varil başına 100 doların üzerine çıkarken taraflar arasındaki saldırılara ara verilmesinin ardından 90 doların altına geriledi.

ABD-İran savaşının Orta Doğu'daki petrol üretimini ciddi ölçüde kısıtlaması nedeniyle OPEC+ tarafından yapılacak kota değişikliklerinin piyasaya etkisinin zaman içinde ortaya çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ile OPEC, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.