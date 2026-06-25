Petrol fiyatları ABD-İran barış anlaşmasıyla 72 dolara geriledi

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normale dönmesiyle savaş öncesi seviyelere hızla düşüş gösterdi. Orta Doğu'daki kriz döneminde varil başına 126 doları aşarak zirve yapan piyasa, arz endişelerinin hafiflemesiyle 70 dolar sınırına doğru geriledi. Perşembe sabahı itibarıyla Brent ham petrolü yüzde 1,14 düşüşle 72,90 dolardan, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 1,04 kayıpla 69,61 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlarla düşüşe geçti

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın açıklamalarına göre, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 20 milyon varil ham petrol geçiş yaptı ve bu durum normal akışa dönüş olarak nitelendirildi. Nakliye verileri de, ABD ve İran arasındaki ara anlaşmanın Körfez'de daha önce bekletilen arzın kilidini açmasıyla, 5 milyon varil taşıyan mahsur kalmış üç tankerin çarşamba günü boğazdan çıkış yaptığını gösterdi. Tedarik zincirindeki bu rahatlama, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Arz fazlası beklentisi petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor

Piyasadaki fiziksel ham petrol kargoları, Orta Doğu'dan gelen arz artışına uyum sağlanmasıyla küresel çapta indirimli olarak işlem görmeye başladı. Sparta Commodities Araştırma Başkanı Neil Crosby, Arap Körfezi'nden çıkacak büyük bir fiziksel arz dalgası beklentisi içinde olduklarını ve talebin yeniden canlanmasını beklerken geçici bir "mini arz fazlası" dönemi yaşadıklarını belirtti.

Mizuho Enerji Vadeli İşlemleri Direktörü Bob Yawger ise piyasaya giren bu petrol seli karşısında yatırımcıların kontratlarını hızla elden çıkardığına dikkat çekti. Yaptırımların geçici olarak hafifletilmesiyle İran'ın satışlarını artırma ihtimali de küresel piyasalardaki bu düşüş trendini destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Çatışma döneminde piyasa dengeleri nasıl sarsılmıştı?

Şubat ayının sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan kriz sürecinde petrol fiyatları uzun süre yüksek seyretmişti. Tahran yönetiminin saldırılara yanıt olarak Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri sıkılaştırması, küresel emtia arzını sekteye uğratmış ve varil ücretlerini defalarca 100 dolar barajının ötesine itmişti. Bugün gelinen noktada ise diplomasi kanallarının açılması piyasaları yeniden dengeleyerek Şubat ayının sonundan bu yana görülen en düşük seviyelerin test edilmesini sağladı.