Petrolde ateşkes belirsizliği zirveyi getirdi: Gözler ABD-İran hattında

Küresel petrol fiyatları, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes öncesindeki seviyelerin de üzerine çıkarak son dönemin zirvesine tırmandı.

Piyasalarda gözler, savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ihtimaline yönelik Tahran’ın teklifine Washington’un nasıl yanıt vereceğine çevrildi.

Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Brent petrol, varil başına 111 doların üzerinde kapanış yaparken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 3,7 artışla 100 dolar sınırına yakın seviyede günü tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın, stratejik su yolundaki ablukayı kaldırmayı ve boğazı “mümkün olan en kısa sürede” yeniden açmayı talep ettiğini ifade etti. Tarafların karşılıklı olarak uyguladığı kısıtlamalar, ham petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji arzını daraltarak fiyatları yukarı çekti ve enflasyon baskılarını artırdı.

BAE kararı piyasalarda dalgalanma yarattı

Gün içinde ise fiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ grubundan ayrılma yönündeki beklenmedik kararı sonrası kısa süreli geri çekildi. Bu gelişme, yatırımcılar tarafından İran geriliminin sona ermesi halinde üretimin artırılabileceğine yönelik bir işaret olarak yorumlandı.

İran’dan geçici anlaşma sinyali

Tahran yönetimi, ablukanın kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını içeren geçici bir mutabakata açık olabileceğini gösterdi. Nükleer programa ilişkin daha kapsamlı görüşmelerin ise sonraki aşamaya bırakılması planlanıyor. Öte yandan İran, boğazdan geçen deniz trafiği üzerindeki kontrolünü sürdürme konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Arabuluculuk trafiği yoğunlaştı

CNN’in arabuluculuk sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pakistan’daki aracıların önümüzdeki günlerde İran’dan savaşı sonlandırmaya yönelik güncellenmiş bir teklif alması bekleniyor.

ABD’den yeni yaptırım hamlesi

Diğer yandan Washington yönetimi, İran ve bağlantılı aktörlere yönelik baskıyı artırarak “İran’ın gölge bankacılık yapısını yöneten” 35 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Trump yönetimi ayrıca, İran petrolü ithalatıyla bağlantılı olabilecek Çin’deki küçük rafineriler konusunda bankalara yaptırım riski uyarısında bulundu.

OPEC+ cephesinde dengeler değişiyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC+ ittifakından ayrılma kararı ise küresel petrol piyasasında dengeleri sarsabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Capital Economics baş emtia ekonomisti David Oxley, özellikle Suudi Arabistan ve Rusya gibi büyük üreticilerin de arzı artırması halinde piyasalardaki dalgalanmanın daha da belirginleşebileceğine dikkat çekti.