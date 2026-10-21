Petrolde yön yeniden yukarı döndü: İki gelişme piyasaları hareketlendirdi

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Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri etkisini sürdürüyor. İran, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husilerin dahil olduğu bölgesel gerilim, petrol sevkiyatlarına ilişkin belirsizliği artırırken ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması fiyatları destekledi.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı, çarşamba gününün ilk işlemlerinde yüzde 0,6 yükselişle 109,48 dolara çıktı. Kasım vadeli Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 0,65 artışla 98,46 dolardan işlem gördü.

Brent petrol beş ayın zirvesini gördü

Brent petrol, salı günü son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak İranlı yetkililerin Pakistan'da arabulucularla görüşmesi, diplomatik çözüm beklentilerini güçlendirerek fiyatlarda geri çekilmeye neden oldu.

İran'ın, talepleri karşılanmadan ABD ile müzakerelere başlanmayacağını Pakistan Genelkurmay Başkanı'na bildirmesi ise iyimser havayı tersine çevirdi. Açıklamanın ardından bölgedeki gerilimin kısa sürede sona ermeyeceğine yönelik endişeler yeniden öne çıktı.

Hürmüz Boğazı'nda sevkiyat endişesi

İran'ın son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılarını artırması, bölgedeki petrol taşımacılığını ciddi ölçüde aksattı.

Küresel enerji ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan boğazdaki sevkiyatların büyük ölçüde yavaşlaması, uluslararası piyasalarda arz sıkıntısı yaşanabileceği endişelerini güçlendirdi.

Öte yandan Suudi Arabistan ile İran destekli Yemenli Husiler arasındaki çatışmalar da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına düzenlediği saldırılar, bölgedeki üretim ve sevkiyat güvenliğine ilişkin riskleri artırdı.

ABD'de petrol stokları beklentilerin üzerinde azaldı

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ABD'den gelen stok verileri oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ülkedeki ham petrol stokları 16 Ekim'de sona eren haftada 4,93 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi ise stoklarda 1,3 milyon varillik düşüş yaşanması yönündeydi.

Stoklardaki gerilemede, Isaias Kasırgası'nın ABD'nin Körfez kıyısındaki petrol üretimini olumsuz etkilemesinin rol oynadığı belirtildi.

Son verilerle birlikte ülkedeki petrol stoklarında üst üste üçüncü haftada da belirgin düşüş kaydedilmiş oldu.

Gözler resmi stok verilerinde

Piyasalar, çarşamba günü açıklanacak resmi ABD petrol stok verilerine odaklandı. Resmi rakamlarda ham petrol stoklarının 300 bin varil azalması bekleniyor.

ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nin de küresel arz kesintilerine karşı gerçekleştirilen acil durum satışlarının ardından son 44 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, petrol piyasalarındaki arz endişelerini artıran unsurlar arasında yer alıyor.