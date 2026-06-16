Türkiye'den Irak'a boru hattı mesajı: Mevcut anlaşma uzatılmayabilir

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Türkiye ile Irak arasında onlarca yıldır yürürlükte bulunan Kerkük-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın süresi 27 Temmuz'da doluyor. Üst düzey bir Türk yetkili, Irak'ın mevcut anlaşmanın en az bir yıl uzatılması yönündeki talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg'ün haberine göre, ismi açıklanmayan yetkili, mevcut koşullarda anlaşmanın uzatılmasına sıcak bakmadıklarını belirterek, "Tahkime konu olmuş bir anlaşmayı uzatmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Yeni anlaşma görüşmeleri sürüyor

Bağdat ve Ankara yaklaşık bir yıldır yeni bir boru hattı anlaşması üzerinde görüşmeler yürütüyor. Türkiye, geçen yıl mevcut anlaşmanın sona erdirileceğini açıklamış ve yeni dönemde farklı şartlarla hazırlanacak bir mutabakat talep etmişti.

Ankara'nın önerileri arasında boru hattının daha verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmalar ile hattın Irak'ın güneyine kadar uzatılması seçeneği de yer alıyor.

Tahkim süreci ilişkileri etkiledi

Kerkük-Ceyhan hattı, Türkiye'nin 2014-2018 yılları arasında Irak'ın onayı olmadan gerçekleştirilen petrol ihracatına aracılık ettiği gerekçesiyle açılan tahkim davasının ardından yaklaşık 2,5 yıl boyunca kapalı kalmıştı. Tahkim mahkemesi Türkiye'nin 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Petrol akışı geçen yılın sonlarında yeniden başlarken, taraflar arasında 2018 sonrası dönemi kapsayan ikinci bir tahkim dosyası ve ABD'de devam eden bir icra davası da bulunuyor.

Ceyhan'ın önemi arttı

Ceyhan terminali, Irak petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasında kritik rol oynuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Irak açısından alternatif ihracat güzergahlarının önemi daha da artmış durumda.

Günlük yaklaşık 1,5 milyon varil taşıma kapasitesine sahip Kerkük-Ceyhan hattı halen tam kapasiteyle çalışmıyor. Kerkük'ten Türkiye'ye yapılan petrol ihracatı nisanda günlük 177 bin varil olarak gerçekleşti.