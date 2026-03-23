Altında sert düşüş sonrası toparlanma: Müzakere mesajları piyasaya olumlu yansıdı

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yarattığı dalgalanma sürerken, altın fiyatları güne sert satış baskısıyla başladı. Altında talebinde zayıflama ve kar realizasyonlarının etkisiyle altın, son 4 ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Altında kısmi toparlanma

Sabah saatlerinde piyasalarda gram altın 5.913,52 TL, çeyrek altın 10.169,00 TL, yarım altın 20.338,00 TL ve ons altın 4.123,29 dolar seviyesinde bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomasi mesajı sonrası altın fiyatları hızla yükseldi; gram altın 6.246,98 TL’ye, çeyrek altın 10.796,00 TL’ye, yarım altın 21.592,00 TL’ye ve ons altın 4.351,37 dolara kadar çıktı.

Trump’tan kritik açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin “çok iyi ve verimli” geçtiğini duyurdu.

Trump, Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların sürdüğünü vurgularken, dikkat çeken bir kararı da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ABD Savunma Bakanlığı’na, İran’daki enerji altyapısına yönelik olası saldırıların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verildi.

İran'dan Trump'a yalanlama: Müzakere yok

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Trump'ın müzakere iddiası yalanlandı. İran kanadından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarını yalanlıyoruz. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme yönündeki tutumuna bağlı kalmaktadır" denildi.