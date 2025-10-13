BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini yükseltti
Bank of America (BofA), 2026 yılı için değerli metal tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, altının 5 bin dolar/ons, gümüşün ise 65 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Bank of America (BofA), değerli metallerdeki yükseliş beklentisini güçlendirerek, 2026 yılı için altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Banka raporunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.
BofA ayrıca, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 400 dolar/ons, gümüş fiyatı tahminini ise 56,25 dolar/ons olarak açıkladı.
Kaynak: ForInvest