Google Haberler

BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini yükseltti

Bank of America (BofA), 2026 yılı için değerli metal tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, altının 5 bin dolar/ons, gümüşün ise 65 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini yükseltti

Bank of America (BofA), değerli metallerdeki yükseliş beklentisini güçlendirerek, 2026 yılı için altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka raporunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.

BofA ayrıca, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 400 dolar/ons, gümüş fiyatı tahminini ise 56,25 dolar/ons olarak açıkladı.

20 milyar dolarlık tarihi şok atlatıldı: Kripto piyasaları toparlanıyor, Bitcoin yeniden 115 bin doların üzerinde20 milyar dolarlık tarihi şok atlatıldı: Kripto piyasaları toparlanıyor, Bitcoin yeniden 115 bin doların üzerindeEkonomi
Finansal kırılganlık riskine önlem uyarısıFinansal kırılganlık riskine önlem uyarısı
TCMB duyurdu: Cari dengede en yüksek aylık fazla!TCMB duyurdu: Cari dengede en yüksek aylık fazla!Ekonomi
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar