BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini yükseltti

Bank of America (BofA), değerli metallerdeki yükseliş beklentisini güçlendirerek, 2026 yılı için altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka raporunda, altının ons fiyatının 5 bin dolara, gümüşün ise 65 dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.

BofA ayrıca, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 4 bin 400 dolar/ons, gümüş fiyatı tahminini ise 56,25 dolar/ons olarak açıkladı.