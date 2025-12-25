İslam Memiş'ten Altın S1 Sertifikası uyarısı: Yüzde 70 daha fazla...

Dünya ekonomilerindeki zayıflama, merkez bankalarının altın stoklamaya devam etmesi ve artan savaş ihtimali algısı, yatırımcıları güvenli limana yönlendiriyor.

CNN Türk canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, “Piyasalarda korku ve panik var. Bu nedenle orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Gram ve ons altında tarihi zirveler

İslam Memiş'e göre geçen hafta ons altın yükselirken gram altın işçilik farkının düşmesi nedeniyle gerilemişti. Ancak bu hafta işler tersine döndü.

Fiziki altındaki işçilik maliyetlerinin tekrar yükselmesiyle gram altın 6338 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4521 dolar seviyesine çıkarak 46 yılın en yüksek değerine ulaştı.

2026'ya kadar yükseliş beklentisi

Memiş, Fed’in Ocak ayında 25 baz puan faiz indirimi yapmasının beklendiğini, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklediğini hatırlatarak şu öngörüleri paylaştı:

- Ons altın hedefi: 4 bin 800-4 bin 880 dolar

- Gram altın hedefi: 8 bin TL

Memiş’e göre elinde altın bulunduran yatırımcılar Haziran 2026’ya kadar pozisyonlarını koruyabilir. Ancak yılın ikinci yarısında yükseliş ivmesi zayıflayabilir ve piyasada farklı bir tablo ortaya çıkabilir.

Yatırımcıya Altın S1 Sertifikası uyarısı

Memiş, darphane tarafından sunulan Altın S1 Sertifikası'nın yüzde 170 getirisiyle dikkat çektiğini, gram altının yıllık kazancının ise yüzde 110 seviyesinde kaldığını belirtti.

Aradaki farkın yüzde 70 daha fazla getiri anlamına geldiğini söyleyen Memiş, “Bu tarafta ciddi bir köpük oluştu, yatırım yapanlar dikkat etmeli” diyerek uyarıda bulundu.