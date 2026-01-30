Rekor sonrası kâr satışı altını vurdu

Altının ons fiyatı, son günlerde rekor seviyelere ulaşmasının ardından gelen kâr satışlarıyla sert düşüş kaydetti.

Değerli metalin onsu, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle yüzde 7'nin üzerinde gerileyerek 5 bin doların altına indi.

Yıl başından beri 600 dolara varan değer artışı

Yeni yılın ilk işlem gününe 4 bin 321 dolardan başlayan altının ons fiyatı, dün 5 bin 600 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini yenilemişti. Bu yükselişle birlikte altın, yıl başından bu yana yaklaşık 600 dolarlık değer artışı yaşamış oldu.

Altın fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak gümüşte de sert kayıplar görüldü. Spot piyasada gümüşün ons fiyatı yüzde 17'nin üzerinde gerileyerek 100 doların altına indi. Buna karşın gümüş, yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşan yükselişiyle aynı dönemde yaklaşık yüzde 20 artış kaydeden altının üzerinde bir performans sergiledi.

Geçen yıl yüzde 65'in üzerinde değer kazanmıştı

Geçen yıl altının ons fiyatı; ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler, enflasyondaki gerilemeyle birlikte agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD doları ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle yüzde 65'in üzerinde değer kazanmıştı.

Analistler, bugünkü düşüşün temel nedenleri arasında rekor seviyelerden gelen kâr satışlarını ve Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için Kevin Warsh'ı cuma günü açıklayacağına dair piyasalardaki spekülasyonları gösteriyor.

Piyasalarda, daha şahin bir Fed başkanının faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği endişesinin doları güçlendirdiği belirtilirken, bu durumun faiz getirisi olmayan altın ve gümüş gibi varlıkların cazibesini azalttığı ifade ediliyor. Analistler ayrıca, mevcut ortamda altının klasik bir güvenli liman olmanın yanı sıra, yatırımcılar açısından zaman zaman bir likidite kaynağı olarak da kullanıldığını hatırlatıyor.